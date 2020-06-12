Мозырский нефтеперерабатывающий завод сегодня переживает важный этап модернизации. Идет строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Его запуск позволит повысить глубину переработки нефти до 90% и выйти на совершенно новый уровень работы. Решение о строительстве комплекса – это поистине судьбоносное решение. Таковых в истории предприятия приходилось принимать не мало. О новейшей истории Мозырского нефтеперерабатывающего в нашем следующем сюжете.

Мозырский нефтеперерабатывающий называют сердцем Полесья. Оно стучит уже 45 лет, прокачивая через себя миллионы тонн нефти. История предприятия неразрывно связана с историей города и целой страны. Советский период нефтепереработки – это плановая экономика, бесперебойные поставки нефти по трубе и стабильная работа. Новейшая история Мозырского НПЗ началась с началом новейшей истории страны. В этот переломный для предприятия период руководство заводом легло на плечи Владимира Здобнова. Акционирование, налаживание потерянных связей и самое важное –

реконструкция. Именно в 90-е начал закладываться фундамент успешного предприятия. Анатолий Куприянов принял бразды правления в 1996 году. За два десятка лет у руля, он смог свершить ни одну техническую революцию. Но самым первым шагом, который должен был вывести завод на качественно новый уровень, стало строительство установки комбинированного каталитического крекинга. На одном из совещаний, которое проводил глава государства, Анатолий Куприянов привел максимум аргументов и смог убедить в необходимости строительства установки. Установка каталитического крекинга заработала в 2004 году. Алексей Балацун возглавил ее в начале строительства. Он с гордостью демонстрирует первый, полученный на каткрекинге бензин. В конце прошлого года установка получила второе дыхание. Комбинированную установку каталитического крекинга модернизировали. Выполнен целый ряд сложных технологических работ, нацеленных не только на количественный, но и на качественных результат. Сегодня Мозырский НПЗ переживает очередной судьбоносный этап модернизации. Строится самый мощный в истории предприятия комплекс – H-Oil или комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Строительные работы на гидрокрекинге не останавливаются ни днем ни ночью.

Пуск комплекса позволит увеличить глубину переработки нефти до 90%. Возрастет выход светлых нефтепродуктов. Это позволит предприятию чувствовать себя устойчиво в любых рыночных условиях. Технический прогресс с каждым годом значительно преображает предприятие. Особенно заметно это людям, которые в буквальном смысле закладывали первый камень в фундамент будущего завода. Завод продолжает совершенствоваться. Стратегия развития производства четко определена и каждый пройденный этап обеспечивает техническую и финансовую базу для реализации последующего.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ