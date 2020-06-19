В эти дни Мозырский театр переживает второе рождение. Без преувеличения, он восстал из пепла. Построенный в 30 годы 20 столетия, в 2013 он пережил пожар. Масштабный ремонт, который начался здесь более 7 лет назад, подходит к завершению. Большую часть здания строителям пришлось разобрать до основания и отстроить заново. Добавили еще пристройку в 1000 кв. метров, где разместят мастерские, костюмерную и швейный цех. Сегодня театр напоминает большой муравейник. Строители вплотную приблизились к финишной черте: завершаются внутренние отделочные работы, монтируется электрика, заканчивается благоустройство территории. А вот так выглядит большой зал. Огромная хрустальная люстра, диаметр которой около 4 метров, вот-вот займет свое законное место. А здесь расположатся места для зрителей. Партер на 296 посадочных мест, еще 200 мест будет на балконе. Малый зал сможет принять около 100 человек. Кроме обновленной оболочки, театр получит и современную начинку. Заканчивается монтаж новейшего светового и звукового оборудования, автоматизация коснется и самой сцены. Апофеозом глобального ремонта станет торжественное открытие. Большая премьера обновленного Мозырского драматического театра назначена на следующую неделю.