Безопасность и ПДД. Юных велосипедистов приглашают поучаствовать в фотоконкурсе

Участвовать в конкурсе могут все желающие: возрастных и других ограничений нет. Главное — запечатлеть в кадре юного велосипедиста и отразить, насколько важно соблюдать правила дорожного движения. Фотоработе следует дать название и прислать ее на электронную почту [email protected] с пометкой «фотоконкурс» или в директ официального аккаунта региональной ГАИ в Instagram. Фото будут публиковать в группе Госавтоинспекции области в Instagram и Telegram-канале «Добрые дороги Гомельщины». По итогам определят трех призеров. Им вручат подарки и дипломы. Конкурс нацелен на профилактику и предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов. Организаторами выступают Госавтоинспекция области и Региональный центр правовой информации.