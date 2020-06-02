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Рубрика: Новости

2 июня состоится прямая линия управления по Гомельской области ГУСБ МВД Республики Беларусь

1 июня 2020, 20:05

2 июня 2020 года с 09.00 до 11.00 состоится прямая линия управления по Гомельской области Главного управления собственной безопасности МВД Республики Беларусь. На вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел области, по телефону +375 232 967586 ответит начальник управления по Гомельской области Главного управления собственной безопасности МВД Республики Беларусь полковник милиции Пономаренко Юрий Анатольевич.

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