2 июня состоится прямая линия управления по Гомельской области ГУСБ МВД Республики Беларусь

2 июня 2020 года с 09.00 до 11.00 состоится прямая линия управления по Гомельской области Главного управления собственной безопасности МВД Республики Беларусь. На вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел области, по телефону +375 232 967586 ответит начальник управления по Гомельской области Главного управления собственной безопасности МВД Республики Беларусь полковник милиции Пономаренко Юрий Анатольевич.