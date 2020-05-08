В канун Дня Победы поздравления для ветеранов звучат и от мозырских нефтепереработчиков

Мозырский НПЗ появился через 30 лет после Великой Победы. Но страницы заводской истории также связаны с Отечественной войной: через сотрудников, которые стали живыми свидетелями тех страшных событий. А в мирное время – трудились на благо предприятия. Цветы и памятные подарки сегодня – почетному нефтепереработчику, ветерану труда Юрию Владимировичу Бабанову. Уроженец Ленинграда, в 41-м ему было всего 4, в осажденном немцами городе семья держалась год. А вот воспоминания пронес через всю жизнь.

На Мозырском НПЗ Юрий Владимирович прошел путь от механика до главного инженера. Сегодня, в свои почти 83, ветеран завода сохраняет все ту же активную жизненную позицию, не забывает о родном предприятии. Для полесского нефтегиганта забота о ветеранах – дело чести.

Слова о важности памяти и связи поколений в эти дни прозвучат еще не раз. 75-ю годовщину Победы встретит совсем небольшое количество живых ветеранов и участников событий 41-45-го. Но каждый из них обязательно скажет: «Главное, чтобы не война!».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ