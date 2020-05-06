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Рубрика: Новости

Мозырский пограничный отряд информирует о проведении боевых стрельб

6 мая 2020, 20:40

Мозырский пограничный отряд информирует о том, что будут проводиться боевые стрельбы из стрелкового оружия:
7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 мая с 9 до 17 на стрельбище «Прудок»(район населенного пункта Прудок). С 11 по 15 мая с 9 до 20 на стрельбище «Добрынь» (район населенных пунктов Добрынь, Роза Люксембург, Гажин, Демидов). В целях избежание несчастных случаев, население просят не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району стрельбища в указанный период времени.

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