Мозырский пограничный отряд информирует о проведении боевых стрельб

Мозырский пограничный отряд информирует о том, что будут проводиться боевые стрельбы из стрелкового оружия:

7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 мая с 9 до 17 на стрельбище «Прудок»(район населенного пункта Прудок). С 11 по 15 мая с 9 до 20 на стрельбище «Добрынь» (район населенных пунктов Добрынь, Роза Люксембург, Гажин, Демидов). В целях избежание несчастных случаев, население просят не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району стрельбища в указанный период времени.