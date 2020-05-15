Молочные продукты с заменителем молочного жира на полках магазинов должны быть визуально отделены от натурпродукта. Соблюдается ли это требование в мозырских объектах торговли?

Молочные продукты с заменителем молочного жира на полках магазинов должны быть визуально отделены от натурпродукта, а выкладка этого товара должна сопровождать надпись «продукты с заменителем молочного жира». Чтобы покупатель знал, что он берет. Насколько соблюдается это требование в мозырских объектах торговли? В рейде с отделом торговли и услуг, а также представителями санстанции побывала и съемочная группа телеканала.

Далеко не каждый покупатель пристально изучает состав продукта, прописанный мелким шрифтом. Поэтому велика вероятность вместо натурального сливочного масла купить, скажем, спред из растительных жиров. Сейчас в моде здоровый образ жизни и правильное питание на основе натуральных продуктов. Чтобы не было путаницы с натуральными молочными продуктами и продуктами с заменителем молочного жира, в постановлении Совета Министров № 703 четко прописана: товар на основе растительных жиров на полках магазинов должен быть визуально отделен от натуральной молочки и должен обязательно сопровождаться специальной надписью-предупреждением. Однако объекты торговли не всегда соблюдают это требование. Более того, специально выставляют такой товар как акционный. А это квалифицируется как введение потребителя в заблуждение. За соблюдением этого требования следят представители отдела торговли и услуг райисполкома, а также санитарные врачи.

С заменителем молочного жира есть и творожки, и мороженное, и сыры, и сливочное масло, и сгущенка. В большинстве своем эта продукция иностранного производства. О том, насколько она соответствует качественному составу, заявленному на упаковке и, в целом, насколько она безопасна следят санитарные врачи. Санстанция регулярно берет пробы продуктов, представленных в мозырской торговой сети. Проверяют на качество и безопасность. Партии товаров, не соответствующие стандартам, изымаются из торговли.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ