Профессиональный праздник накануне отметили медсестры. О самом важном в работе и о призвании души – наш следующий сюжет.

Международный день медицинских сестер – хороший повод, чтобы еще раз поблагодарить самую многочисленную категорию работников здравоохранения. Роль этих сотрудников сложно переоценить: во врачебной практике большая часть медицинских услуг оказывается именно сестринским персоналом.

Успешное лечение и реабилитация пациентов во многом зависят от правильного ухода. Который и осуществляют медсестры. В целом, спектр их обязанностей настолько широк, что едва ли хватит рамок целого фильма. Кстати, раньше медицинских сестер называли «сестрами милосердия». Это словосочетание, как ни одно другое, характеризует профессиональную и моральную сторону этой работы.

Поздравления и благодарности от руководства медсестры Мозырщины получили накануне. Обошлось без массовых собраний: сказывается эпидемиологическая обстановка. Но минуты выдались добрыми и душевными. Уже сегодня женщины с горячими сердцами под защитными костюмами – на рабочих местах. И готовы прийти к нам на помощь!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ