Занять свою нишу, выпускать качественную продукцию по оптимальной цене и постоянно развиваться. Только так можно быть конкурентоспособным в нынешних рыночных условиях. И этой формулой успешно пользуется «Колор», одно из старейших мозырских предприятий .

Взяв название «Колор», в переводе с английского цвет, мозырская типография емко обозначила сферу своей деятельности. И хотя печатному слову скептики не раз предрекали уход в небытие, прогнозы не оправдались. У типографии работы хватает, но хватает и конкурентов. На предприятии есть, чем им ответить: оптимальное соотношение цена-качества, а еще постоянная модернизация, которая позволяет не только идти вперед, но и снижать затраты: уход от ручного труда и в тоже время наращивание объемов. Но техника не заменяет людей. Штат увеличился, сегодня в «Колоре» более 60 работников. Причем, это можно сказать творческие и идейные люди. Людмила Гордионок пришла на предприятие 15 лет назад, здесь ее обучили азам профессии печатника, кстати, далеко неженской. Сейчас Людмила сама обучает стажеров.

Главная гордость «Колора» – это, конечно, люди, на предприятии демонстрируют телегостям и свое оборудование. Одно из старейших мозырских предприятий использует технику печати с более чем вековой историей. Офсетная печать здесь производится на самых современных устройствах, позволяя передать всю яркость и насыщенность цвета. На этой машине печатаются районные газеты. Кроме того, высокопроизводительная техника способна выпускать книжно-журнальную продукцию большими тиражами при низкой себестоимости. Кстати, «Колор» оказывает полный технологический цикл производства высококачественной полноцветной полиграфии: от компьютерных работ по разработке дизайна электронных оригинал-макетов любой сложности и подготовке макета заказчика к печати, до непосредственного производства и доставки готовой продукции заказчику.

Более 100 лет на рынке полиграфических услуг, современное профессиональное оборудование, собственное производство, оперативность, индивидуальный подход, широкий спектр услуг: от печати визитки до книги – это достоинства «Колора». Предприятие работает как с юрлицами, так и обычными покупателями. Для этого есть стол заказов. Специалисты помогут ярко воплотить идею, к примеру, поздравить дорогого человека дизайнерским календарем.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ