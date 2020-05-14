Кинотеатр «Мир» временно приостановил сеансы: здесь начались работы по установке нового оборудования

Новость для любителей кинопремьер из Мозыря и не только! Совсем скоро кинотеатр «Мир» ждут большие обновления: там установят цифровое лазерное оборудование с еще более мощным и качественным звуковым сопровождением и новым экраном 4-го поколения. Кроме того, в настоящее время в кинотеатре ведутся наружные ремонтные работы. Все сеансы и мероприятия прекращены. Но это временное явление. Ждем нового открытия и премьерных показов!