Каменский сельский совет признан лучшим в Гомельской области по решению вопросов жизнеобеспечения населения. По итогам ежегодного конкурса, который проводит Гомельский облисполком и Совет депутатов сельсовет занял первое место.

Агрогородок Каменка находится всего в 12 километрах от Мозыря. Здесь живет чуть больше 600 жителей. Агрогородок – центр сельского Совета, который объединяет 12 населенных пунктов. В этом году Каменский сельский совет был признан лучшим среди советов с численностью населения свыше 2000 человек. Полученный диплом – еще одно подтверждение качественной работы по благоустройству и наведению порядка.

На территории совета находится Мозырская овощная фабрика, школа, ясли-сад, лесничество. Общими усилиями удается поддерживать порядок. Сносятся нежилые, ветхие дома. За последнее время провели ямочный ремонт дорог, благоустроили территорию кладбищ, привели в порядок воинские захоронения. Кстати, на территории сельсовета находится 3 братские могилы и памятки погибшим воинам. Здесь чтят прошлое и не забывают о будущем. Так, по просьбе жителей на территории Совета появилось две детские площадки.

Конечно, есть в сельсовете и проблемные вопросы. Но постепенно их удается решать. Так сразу в нескольких населенных пунктах сельсовета вскоре будет снят с повестки вопрос качества питьевой воды. Ведётся строительство станции обезжелезивания воды в агрогородке Мелешковичи. А деревни Великий Боков и Каменка будут подключены к центральному водопроводу.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ