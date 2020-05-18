Филиалы Мозырского краеведческого музея в стадии ремонта

Международный День музеев отмечается 18 мая. Праздник во всем мире проводят с 1977 года. В Мозыре. С 2012 года в Мозырском объединенном краеведческом музее появилась традиция проведения «Ночи музеев». Правда, в этом году традиции изменили. С одной стороны – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, с другой – комплексный ремонт, который в настоящее время проходит сразу в нескольких зданиях музея

Год назад Замковая гора была эпицентром большого праздника. Ночь музеев-2019 проходила при участии множества зрителей. Приходили большими компаниями и семьями. Мастер-классы, спектакль под открытым небом… В этом году ставшую традиционной акцию проводить не стали. Напряженная эпидемиологическая ситуация с одной стороны и масштабный ремонт с другой. Но сотрудники Мозырского объединенного краеведческого музея обещают, едва открывшись, экспозиции музея обязательно порадуют посетителей.

Фонды Мозырского краеведческого музея хранят немало ценных экспонатов. И далеко не все их них находятся в открытом доступе.

Пока мозыряне могут посещать так называемые привозные выставки. Например, посмотреть экзотических пауков. Часть филиалов Мозырского объединенного краеведческого музея перестали принимать посетителей в марте. Ремонтные работы сегодня в активной фазе, строители хозяйничают в Полесской веде, краеведческом музее, выставочном зале. Облачить историю мозырщины в современную оболочку, превратить музейные экспозиции из пыльных архивов в современные пространства. Все это непростая задача, справившись с которой, мозырский музей обретет второе дыхание и новых посетителей.