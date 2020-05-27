Благоустройство бульвара Страконицкий. Все строительные работы планируется завершить до 1 сентября

Продолжаются работы в рамках масштабного преображения Мозыря в 2020-м году. Одна из его долгожданных частей – благоустройство бульвара в 5-м микрорайоне. Излюбленное место отдыха мам и детей преобразится уже в нынешнем летнем сезоне.

Новый облик бульвара Страконицкий. Работы по благоустройству кипят в одном из излюбленных мест отдыха малышей и родителей. Бульвар Страконицкий был открыт 9 мая 1988 года в честь 20-летия дружбы городов-побратимов – белорусского Мозыря и чешского Страконице. Эта территория в многолюдном микрорайоне, по праву, считалась одной из самых красивых в городе. Особенно многолюдно здесь бывает в летнее время, когда в тени деревьев, возле фонтана и на детской площадке гуляют мамы с колясками, бабушки и дедушки с внуками. Сегодня, что называется, дождались! На бульваре идет капитальный ремонт: меняется покрытие всех пешеходных дорожек, обновляется фонтан, обещают даже новую детскую площадку! И все это – уже в нынешнем сезоне. Все строительные работы планируется завершить до 1 сентября.