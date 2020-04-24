Заметили горящую траву или лесной пожар — сообщите на прямую линию!

В борьбе с весенними палами и пожарами в своем регионе помочь может каждый житель Мозырщины! Если вы заметили, что по полям вдоль трассы распространяется огонь или начинается лесной пожар, то сообщите немедленно об этом на прямую линию лесной охраны по телефону 8(0236) 24-71-21. Информацию примут и оперативно обработают в МЧС по общему номеру 101 или 112. Использовать можно любой из указанных номеров. Оператору следует объяснить, где вы увидели пожар, сообщить примерную локацию, назвать километр трассы или описать, как добраться до этого места. Пожарные приедут оперативно.