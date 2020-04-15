В учреждениях образования района идут ремонтные работы

Мозырь включен в список 11 городов, в которых реализуются планы по ускоренному социально-экономическому развитию. Для этого утверждены Комплексные планы, которые включают мероприятия по всем направлениям и сферам деятельности. Как только позволила погода, многие улицы превратились в строительные площадки. Не дожидаясь летних каникул к ремонту приступили и в некоторых школах. Из местного, областного и республиканского бюджета образованию выделили средства на проведение целого ряда перестроек. В итоге 21 заведение получило возможность закрыть самые серьезные вопросы. Среди них – крупные школы, сады, учреждения дополнительного образования.

При помощи спонсоров и родителей учреждения образования каждое лето приводили в порядок. Но денег на масштабные работы было не достаточно.

Дополнительные каникулы школы используют по максимуму. Пока детей нет, здесь вовсю хозяйничают строители. Спортивный зал 12 школы сегодня совсем не пригоден к проведению занятий. Но этого погрома здесь ждали с нетерпением. Пол давно нуждался в замене. Как и окна, которые порой невозможно было открыть на проветривание. Всего на проведение ремонтных работ школе выделили около 240 тысяч рублей.

Сами школы тоже стараются, как могут. За собственные средства ремонтируют туалеты, коридоры, кабинеты. 13 школа тоже оказалась в числе везунчиков. Ремонт начинается уже на дворовой территории. Красивая столовая, доска почета, кабинет химии и теперь уже гордость школы — спортивный зал. Здесь побелили потолки, заменили пол, установили новое спортивное оборудование, обновили стены, дополнили освещение.

Дошкольники тоже не обделены вниманием. Сад №15 уже практически завершил преображение. Теплореновация фасада, новые окна, кровля. А еще недавно во многих группах с трудом удавалось соблюдать температурный режим.

Говорят начать ремонт гораздо легче, чем его закончить. Школы и сады района останавливаться точно не собираются — лиха беда начало. Ведь внутреннее содержание обязательно должно соответствовать внешнему.

Лидия Потар, Юрий Горобец, ТКМ