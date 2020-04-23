В суде Мозырского района рассматривается дело в отношении местного жителя, который обвиняется в гибели знакомой. Женщина скончалась от нанесенных телесных повреждений. А ее труп обвиняемый вынес на лестничную площадку дома.

В зале суда Мозырского района у микрофона – молодой парень приятной наружности. Уроженцу Брагина еще нет 30-ти лет, в последнее время он проживал в Мозыре, работал на территории Российской Федерации. На этом положительная часть истории, пожалуй, заканчивается. Биография мужчины – весьма насыщена на криминальные события. Впервые в спецПТУ он попал в 15 лет. Дальше – несколько судимостей за кражи, угон авто и уклонение от отбывания наказания. Сегодня парень находится в статусе обвиняемого по делу о нанесении тяжких телесных повреждений своей знакомой, после чего она умерла. И у микрофона он подробно рассказывает о событиях роковых суток с 21 на 22 декабря прошлого года.

Эта криминальная история, безусловно, трагичная. Но и до скрипа в зубах банальная. Большая компания, еще больше – горячительных напитков и ревность, которая часто возникает, когда собираются несколько женщин и мужчин. Погибшую – ранее судимую мозырянку, 1977 года рождения, — обнаружили на лестничной площадке многоэтажки по улице Пролетарская. Женщина была полураздета. Позже эксперты скажут, на теле трупа – множественные телесные повреждения. По версии завершившегося следствия, удары разной степени тяжести обвиняемый наносил жертве несколько раз, в разное время суток. Бил руками по лицу и голове, ногами по телу. Один из ударов оказался смертельным. Причем с вечера вся компания дружно легла спать. А под утро гости обнаружили рядом с собой уже остывшую подружку. «Скорую» и милицию решили не вызвать. Тело обвиняемый вынес на лестничную площадку.

Основной причиной конфликта следствие стала ревность: погибшая, вероятнее всего, не могла смириться, что обвиняемый пришел с новой пассией. Каждый ее эмоциональный всплеск завершался рукоприкладством. Если бы все участники истории не продолжили банкет, а разошлись, когда первый раз нависла угрожающая атмосфера? Могло ли все закончиться по-другому? Эти вопросы уже останутся без ответа. Нынешняя реальность – заплаканные родственники в зале, хмурые свидетели и молодой парень в «клетке». Если его вина будет доказана, он вновь вернется в тюрьму. На этот раз срок – до 15-ти лет. Мы продолжим следить за развитием событий.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ