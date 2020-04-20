Рекордное количество пожаров регистрируется в Калинковичском районе. Огонь уже уничтожил 90 гектаров леса

Рекордное количество пожаров регистрируется в Калинковичском районе. Огонь уже уничтожил леса общей площадью 90 гектаров. Со стихией пожарные пытаются справиться и профилактическими мероприятиями.

Выжженный луг на въезде в Горбовичскую Рудню Калинковичского района. Деревня сейчас под пристальным вниманием пожарных. Вызовы от местных жителей приходят регулярно. Огонь, подгоняемый порывистым северо-западным ветром, съедает сухую траву. Пока местным жителям благоволит удача, стихия и на этот раз не добралась до жилых построек. Одна из мер профилактики – заглянуть в каждый двор, напомнить о мерах пожарной безопасности. Тихая, размеренная деревенская жизнь. На улице едва можно заметить прохожих. На этот раз в деревне спокойно. В ответ на рекомендации своих неожиданных гостей, местные жители уверяют, что знакомы с требованиями пожарной безопасности. Впрочем, густой дым и запах гари грозит вернуться в ближайшее время. Тлеет украинский Чернобыльский лес, вспыхивают Припятские заливные луга, торфяники, пылает сухая растительность от Бреста до окраин Гомельской области. Не спокойно и в Калинковичском районе. С начала года счет пожаров идет на десятки. Огонь обозначает себя не только в лесу, но и на окраине города, как это было неделю назад, когда пламя удалось остановить за несколько метров до жилых построек. Аномально теплая бесснежная зима, которая запомнится температурными рекордами. Весна хоть и вернула погоду к своим средним статистическим значениям, в свою очередь принесла порывистый ветер, по-прежнему отказывая в каплях дождя, словно создавая идеальные условия для человеческой беспечности. Как результат, только в Калинковичском районе за последнее время зарегистрировали 13 лесных пожаров общей площадью 90 гектаров. Тревожные сообщения приходят и со стороны Украины. Информационные сводки звучат, словно с мест боевых действий. Только за прошедшие выходные в области потушены более десяти пожаров травы, кустарника и лесной растительности. И это не смотря на то, что введен запрет на посещение лесов. Пока дачники ждут затяжных весенних дождей, защитники лесных богатств Беларуси уповают на гражданскую сознательность. Редкий день для калинковичских пожарных проходит без происшествий. За минувшие сутки в Калинковичском районе не выявлено ни одного возгорания.

Вячеслав Приписнов. ТКМ