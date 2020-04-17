Медицинская реабилитация в Мозыре

Любой человек имеет право на полноценную жизнь. С этим утверждением поспорить сложно. Особенно, когда речь идет о людях с ограниченными возможностями, восстановлении после перенесенных операций или тяжелых заболеваний, инвалидизирующих патологиях. Доступна ли в Мозыре медицинская реабилитация, выясняла наша съемочная группа.

Медицинская реабилитация – сложное понятие, включающее в себя разнообразные направления работы. Это лечебная физкультура, и речевое восстановление, физиотерапевтическое лечение и психологическая коррекция. Основная цель всех процессов – улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями, с инвалидизирующими патологиями и тех, кто перенес сложные операции или тяжелые заболевания. В Мозыре подобными вопросами занимаются специалисты отделения реабилитации при городской больнице.

Пройти комплекс реабилитационных процедур и поправить здоровье можно также в амбулаторных условиях, в отделениях дневного стационара.

Дневной стационар при центральной городской поликлинике расположен в отдельном крыле. Здесь есть кабинет массажа, зал лечебной физкультуры, физиотерапевтическое отделение и палаты для дневного пребывания. Подобным образом оснащена и поликлиника №2. Получить доступ к медицинским услугам сегодня могут, в том числе, и люди, передвигающиеся на инвалидных колясках: во всех специализированных учреждениях предусмотрены пандусы. Любой человек имеет право на полноценную жизнь. Неважно, что заставило обратиться за помощью – врожденная патология, травма или тяжелая болезнь. Главная цель мозырских реабилитологов — помочь пациентам справиться с трудной жизненной ситуацией.