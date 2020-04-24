Итоги социально-экономического развития района за январь-март 2020 и исполнение бюджета за первый квартал года. Заседание исполкома

Состоялось заседание Мозырского районного исполнительного комитета. На повестке дня итоги социально-экономического развития района за январь-март 2020 и исполнение бюджета за первый квартал года.

Очередное заседание Мозырского райисполкома состоялось при участии членов исполкома, руководителей предприятий и организаций, а также высокопоставленных гостей. В президиуме Дмитрий Баско, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Александр Атрощенко, председатель Комитета государственного контроля Гомельской области, а также депутаты Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Назаренко и Леонид Писаник. Итоги социально-экономического развития района за январь-март 20 года подвела первый заместитель председателя Мозырского райисполкома Елена Каленик.

От общего к частному. Итоги работы отраслей промышленности, внешнеэкономическая инвестиционная деятельность, торговля и общепит, финансы, взаиморасчеты, предпринимательство и занятость. Традиционно в докладе множество цифр, отражающих экономические показатели работы района. От монолога перешли к диалогу. Дмитрия Баско, заместителя председателя Комитета госконтроля Республики Беларусь интересовал вопрос уровня цен. После детального рассмотрения первого вопроса, перешли к обсуждению итогов исполнения бюджета района за первый квартал текущего года. За январь-март в бюджет района поступило 27,1 миллиона рублей налоговых и неналоговых платежей. По сравнению с прошлым годом, поступления уменьшились на 5,3 %. Статьи расходов – это ЖКХ, сельское хозяйство, топливоснабжение, транспорт и социальная сфера. В решении райисполкома наметили меры по обеспечению положительной динамики роста экономики района, выполнению ключевых показателей эффективности работы, а также по устойчивому исполнению доходной части бюджета, в том числе за счет привлечения дополнительных налоговых и неналоговых доходов.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов ТКМ