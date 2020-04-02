Где будет светить «Радуга» детям-инвалидам и их родителям

История этого реабилитационного центра для детей-инвалидов сегодня, вопреки названию, — не совсем «радужная». Родители воспитанников обратились к интернет-общественности с просьбой подписать петицию, чтобы учреждение не закрывалось. Взволнованные и эмоциональные, они переживают за будущее своих детей.

Судьба здания на Притыцкого, 13 уже менялась: когда-то в центре молодого шумного микрорайона функционировал детский сад. В 1995 году появилась «Радуга» – «Центр медицинской реабилитации для детей-инвалидов и молодых инвалидов с психоневрологическими заболеваниями». На тот момент он был единственным в регионе, где подопечным оказывалась медицинская, социальная, педагогическая и психологическая реабилитация. Несколько дней назад стало известно: в 2020-м «Радугу» преобразуют в дошкольное учреждение образования. Новый детский сад по плану сможет принять 240 малышей. За четверть века микрорайон «Молодежный» значительно разросся, как качественно, так и количественно: в очереди в восемь учреждений дошкольного образования, функционирующих на этой территории, – 3697 детей. В Мозырском райисполкоме заверили, «на улице» никто из нынешних подопечных не окажется. Дочери Анастасии скоро 7 лет. Больше трех из них девочка занимается в центре коррекционно-развивающего обучения. Мама рассказывает, привозит малышку в ЦКРОиР утром, забирает после работы: график, как в обычном детском саду. Подопечные центра коррекционного и развивающего обучения – дети с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет. Занятия с ними проходят в здании бывшего спального корпуса санаторно-лесной школы, расположенном в центре города. Есть учебная зона с удобными партами и специализированными инвалидными креслами с мягкими валиками, фиксирующими тело ребенка в положении сидя, игровая зона с мягким ковром и стеллажами с игрушками. В процедурных кабинетах медицинского блока дети получают необходимое физиолечение, им делают массаж или ингаляции, занимаются лечебной физкультурой. Оборудованы кабинеты учителей-дефектологов и педагогов-психологов. Отдельные комнаты выделены для диагностической и коррекционной работы, а также для психологической разгрузки.

Социализацией инвалидов в возрасте от 18-ти и старше занимаются специалисты Территориального центра социальной защиты населения Мозырского района. Отделение дневного пребывания для юношей и девушек с ограниченными возможностями расположено в Козенках. Больше пятидесяти его подопечных посещают 6 кружков и две реабилитационно-трудовые мастерские.

Молодых инвалидов в центре ласково называют «наши воспитанники». Терпеливые и доброжелательные, преподаватели кружков дают ребятам базовые и так необходимые в жизни навыки: чистить и нарезать овощи, готовить блюда разной сложности, пользоваться кухонными принадлежностями и бытовыми приборами, ухаживать за собой. Их знакомят с правилами поведения в общественных местах, оказывают помощь в развитии навыков поведения, самоконтроля и общения. А еще парни и девушки шьют предметы домашнего обихода, лепят и рисуют, мастерят поделки из бумаги и картона и даже вяжут забавные игрушки.

В каждом из районных специализированных учреждений детей-инвалидов и молодых инвалидов учат важному: улыбаться людям. Не замыкаться в себе и не ограничиваться четырьмя стенами. Воспитатели и педагоги рады принять каждого, кто переступит их порог, проведет хоть несколько минут и захочет дальнейшего общения. Возвращаясь к началу сюжета, со всеми воспитанниками «Радуги» соцработники, медики, педагоги планируют работать адресно. Семьи, в которых воспитываются нынешние подопечные Центра, жаловаться не привыкли, несмотря на то, что у каждого своя сложная судьба. Пока ситуация действительно НЕрадужная и эмоционально напряженная. В любом случае, компромисс будет найден.