Белое золото «Зари» — по самой доступной цене

Один из самых популярных современных обычаев – красить яйца на Пасху. А здесь, на участке по птицеводству совхоз-комбината «Заря» производят продукцию, которую, с любовью и гордостью, называют «белым золотом». С полной нагрузкой сегодня работают шесть птичников, в которых обитают 204 тысячи кур-несушек.

Чтобы радовать покупателей действительно качественной продукцией, на птицефабрике пристально следят за каждой деталью. В птичниках специально поддерживается микроклимат, чтобы местные хохлатые жительницы чувствовали себя комфортно. Большинство процессов – автоматизировано. В человеческие руки яйцо попадает только на этапе калибровки.

В следующем помещении разложенные по размерному принципу свежие яйца маркируются, фасуются и упаковываются. И затем, в кратчайшие сроки, коробки развозят по магазинам. Шестьдесят процентов продукции птицефабрики «Зари» отправляется в фирменную торговую сеть. Сегодня это 23 магазина и 1 павильон, расположенные в нескольких городах. Самое большое количество объектов, конечно, в Мозыре. И в каждом из них уже сегодня встречают покупателей не только широким ассортиментом, но и приятными скидками.

Один рубль сорок девять копеек за десяток свежих яиц – такую цену вы вряд ли где-то еще найдете! В предпраздничные дни, впрочем, как и в любое другое время, разнообразием радует каждая витрина магазинов «Дары от Зари»: собственные мясные продукты и полуфабрикаты, изделия из птицы, молочная продукция, колбасы на любой вкус. Принимая во внимание все реалии, делается максимум шагов навстречу покупателям. Например, если вам нужны только яйца, обратите внимание на выносную торговлю.

В давние времена яйца расписывались ко всем основным праздникам и важным случаям: свадьбе, рождению ребенка, началу нового дела, строительству дома. Их называли «писанки» и «крашенки», и каждое событие обозначалось определенными узорами, символами и цветами. Современные тенденции в росписи пасхальных яиц можно описать одним словом «разнообразие». Главное, что «белое золото» «Зари» доступно как по количеству, так и по цене.