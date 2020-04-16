Акция #спасибомедикам от БРСМ и Белпочты

Выразить благодарность тем, кто на передовой. До конца апреля мозыряне могут принять участие в акции #спасибомедикам, и бесплатно отправить специальную открытку в любое районное медучреждение.

Поддержать теплыми и добрыми словами тех, кто стоит на страже нашего здоровья. Мозырщина присоединилась к марафону #спасибомедикам, и до конца апреля каждый житель региона может отправить врачам специальную открытку. Да адресата Белпочта послание доставит бесплатно.

Первые открытки в каждое районное медучреждение подписали и отправили активисты и волонтеры БРСМ. Чтобы сказать #спасибомедикам, есть несколько вариантов.

Какую открытку выберут участники проекта — готовый шаблон от молодежной организации, или авторский хэндмейд вариант, — на самом деле, неважно. Главное, какие будут подобраны слова, и позитивные улыбки адресатов акции.