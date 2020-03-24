Жителям Пхова была представлена возможность пройти флюорографическое обследование во Всемирный день борьбы с туберкулезом непосредственно в своем районе

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Именно 24 марта 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. Ученый получил Нобелевскую премию в области медицины. А сегодняшний день – это повод напомнить об опаснейшем заболевании и способах профилактики.

Мозырь по-своему отмечает Всемирный день борьбы с туберкулезом. В наиболее отдаленные районы выезжает мобильный флюорограф – пульмоскан, чтобы местные жители могли буквально возле своего дома пройти важное обследование. Информацию об этом сообщают заранее через средства массовой информации, помогает и сарафанное радио. Проходить ли флюорографическое обследование? Вопрос риторический, а ответ однозначно утвердительный. Туберкулез – болезнь страшная, рентген – возможность его выявить на ранних стадиях. Регулярно обследоваться, вести здоровый образ жизни, соблюдать правила гигиены. К профилактике туберкулеза активно призывают врачи из медицины и санитарные врачи. Волонтеры Красного Креста – постоянные участники такого рода мероприятий. В этот раз помимо памяток о туберкулезе, в связи с распространение нового коронавируса, школьники раздавали пожилым людям специальные рекомендации. У участников Всемирного дня туберкулеза, который в этот раз проходил в микрорайоне Заречный, останутся положительные эмоции от общения с энергичными волонтерами, многочисленные памятки-рекомендации, а главное – результат от прохождения флюрографического обследования. Справка действительно на протяжении всего года.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ