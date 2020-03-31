В общественной приемной «Белой Руси» прием граждан проведет Ирина Нестереня, заведующий УЗ «Мозырская городская поликлиника № 2»

8 апреля 2020 года в общественной приемной Мозырской

районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», расположенной по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, 160, кабинет № 101 (ФСЗН), прием граждан и юридических лиц проводит Нестереня Ирина Юрьевна – заведующий УЗ «Мозырская городская поликлиника № 2». Время приема с 11 до 13 часов. Предварительная запись по телефону 253717 с 9 до 11.00.