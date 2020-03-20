Телефонные мошенники. В Мозыре отмечается рост преступлений, которые специалисты называют «вишинг»

В Мозыре отмечается рост преступлений, которые специалисты называют «вишинг». Вишинг — один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии, который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную коммуникацию и играя определённую роль (сотрудника банка, покупателя и т. д.), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определённых действий со своим карточным счетом / платежной картой. Жертвами телефонных мошенников становятся люди самого разного возраста. Подробнее об актуальном и мерах безопасности, наш следующий сюжет.

Новая волна мошенничества накрыла Мозырь и его жителей. Только с начала марта районным отделом Следственного комитета возбуждено пять уголовных дел по линии информационной безопасности. Возраст, уровень образование и социальный статус жертв вишинга – абсолютно разный. Общее одно – излишняя доверчивость к якобы «сотрудникам банка», звонившим по телефону.

Злоумышленники при помощи специальных программ-анонимайзеров номер входящего вызова делают совпадающим с официальным номером банка. Даже фоном разговора может звучать звук работающего колл-центра. Применяются и психологические приемы: не каждый хочет тратить время на разбирательство по поводу несанкционированного перевода или ошибочно оформленного кредита. Только вот суммы, списанные со счетов после виртуального звонка, оказываются вполне реальными. Вишинг в 2020-м – настоящий преступный бизнес под ключ. И противостоять ему могут наши бдительность и цифровая гигиена.

Осенью прошлого года волну вишинга удалось сбить именно за счет широкого информирования населения об этом виде мошенничества. Представители банков и правоохранительных органов просят оставаться бдительными. И обязательно поговорите о мерах информационной безопасности с детьми и пожилыми родственниками.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ