С начала года на ликвидацию горения сухой растительности спасатели МЧС направлялись более 50 раз

В последние дни на территории как Мозырского района, так и

Гомельской области было отмечено резкое увеличение загорания сухой растительности. Всего с начала года на ликвидацию горения растительного мусора спасатели районного подразделения МЧС направлялись более 50 раз.

Чем ярче светит солнце, тем активнее становятся дачники. Дачные поселки словно оживают после зимней спячки. Особенно по выходным. И если для одних весна – время наведения порядка во дворе, для других, а именно для спасателей – это время особой бдительности.

В последние дни на территории района резко увеличилось количество случаев загорания сухой растительности. С начала года на ликвидацию горения растительного мусора спасатели районного подразделения МЧС направлялись более 50 раз. Соответственно резко увеличилось и количество рейдовых мероприятий.

Спасатели знают – дыма без огня не бывает, поэтому направляются туда, откуда идет задымление. В данном случае хозяева соблюли практически все меры безопасности. Но зачастую, избавляясь от прошлогоднего сухостоя, люди становятся виновниками серьезных пожаров, а порой и жертвами огня. Спасатели напоминают, для сжигания следует выбрать площадку так, чтобы исключить пожар. Безопасное расстояние от огня до любых строений должно быть не менее 10 метров, от лесного массива – 20 метров, и 30 метров от мест, где складируется сено или солома. Жечь отходы можно только в безветренную погоду, и только под присмотром. Рядом обязательно должно быть ведро с водой. Как говорится на всякий пожарный случай.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафные санкции. Так незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин. Но последствия могут быть и более серьезные. Так, 24 апреля в Витебской области из-за выжигания сухой травы сгорели два сарая и баня.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ