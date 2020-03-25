Проверяйте онлайн-продавцов! Вместо нового телефона – флакон от парфюма. Мозырянин обманул жителя Минска

Проверяйте онлайн-продавцов! Такой урок можно вынести из истории, которая завершилась уголовным делом против молодого мозырянина. Подробности – в нашем сюжете.

Всемирная паутина – мир больших возможностей. Вероятно, так рассуждают предприимчивые дельцы, которые вступают на криминальную дорожку. Используя интернет, природную смекалку и дар убеждения, молодой мозырянин надеялся подзаработать. Но оказался на скамье подсудимых.

Отправить телефон мозырянин пообещал почтой. И свое обещание, собственно, выполнил! Только вместо гаджета вложил…. Пустой флакон из-под туалетной воды.

Потерпевшая сторона мириться с обманом не стала. Минчанин написал заявление в милицию, личность горе-продавца установили быстро. Теперь молодого человека ждет суд. А вместе с ним и наказание за мошенничество. Белорусский уголовный кодекс предусматривает несколько вариантов: от общественных работ или штрафа, до лишения свободы на срок до трех лет.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ