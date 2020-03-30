Мозырским РОВД устанавливается личность гражданки, совершившей хищение имущества из магазина «Промтовары» ОАО «МТК «Полесье» по ул. Пролетарской, 80. Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 170-175 см, плотного телосложения, волос черный короткий. Была одета в черные сапоги, фиолетовое платье, черную кожаную куртку до пояса. Носит очки. Лицам, которым, что-либо известно о личности данной гражданки, просим сообщить по телефонам 8-029-83-22-828, 25-30-83 или 102.