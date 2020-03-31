Кондукторы в масках, салоны автобусов дезинфицируются несколько раз в день. АП-2 заботится о своих пассажирах

Автобусный парк № 2 заботится о своих пассажирах. Во время распространения коронавируса общественный транспорт несколько раз в день дезинфицируется, кондукторы работают в средствах индивидуальной защиты.

Человек в защитном костюме, респираторе и специальных очках на Примостовой – это уже привычная картина. Сотрудник автобусного парка дезинфицирует салон после утреннего часа пик. Общественный транспорт обрабатывается несколько раз в день, главная мойка – после завершения работы, уже в гараже. Это и рекомендации санэпидемстанции, и особое распоряжение директора предприятия, а в целом – это забота о пассажирах. В целях профилактики распространения коронавируса кондукторы сейчас работают в средствах индивидуальной защиты, на лице – маски, на руках – одноразовые перчатки. Говорят, народ реагирует спокойно, такие меры предосторожности только поощряет.

В диспетчерской – дозаторы с антисептическим средством и памятки, как уберечь себя от вируса, который за пару месяцев изменил мир до неузнаваемости. Главное сейчас – преградить путь инфекции. А защита от распространения – это профилактика. По словам пассажиров, новый облик кондукторов их не смущает, это абсолютно оправданные меры. Важность противовирусных мер в общественном транспорте понимают как взрослые, так и дети.

Береженого, как говорится и Бог бережет. В непростое время главное – самозащита. Каждый способен и должен стать на борьбу с распространением вируса – избегать лишних контактов и соблюдать правила личной гигиены.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ