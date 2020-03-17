«Женщина года» на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе

Награды конкурса Мозырского НПЗ «Женщина года» нашли своих обладательниц. Чествование победителей прошло в торжественной и, в то же время, по-семейному теплой обстановке.

Внешние данные, эрудиция, таланты. Стандартные показатели, которые учитываются на конкурсах красоты, для «Женщины года» Мозырского НПЗ, конечно, важны. Но главными критериями отбора не являются. В первую очередь, цеховые профсоюзные организации искали работниц с активной жизненной позицией, успешных в профессиональной, общественной и культурной деятельности. Из всех номинанток жюри выбрало пять победительниц.

«Сильная женщина в слабой профессии» Светлана Ковалевич на Мозырский НПЗ пришла в далеком 88-м году. Мечты и стремления привели выпускницу училища в чисто мужскую сферу: и вот уже почти 32 года она работает токарем!

«Женщины года» Мозырского НПЗ состоялись не только в профессии, но и счастливы в семейной жизни. Им под силу совершать культурные прорывы, ставить спортивные рекорды, сочетать работу, заботу о трех детях сразу, творческие хобби. И при этом оставаться невероятно женственными.

Активный общественный деятель Ольга Стрижова точно знает, секрет любого успешного проекта – искренняя любовь к его участникам. Тогда все паззлы складываются в единую картину, а вдохновение – не иссякает.

Еще одна заводская «Женщина года» Ольга Резкая в этот праздничный вечер тоже признавалась в любви. Ее роман со спортом длится уже 27 лет! С каждым годом легкоатлетке покоряются новые спортивные вершины и новые дистанции. А наряду с ними растет внутренне понимание законов счастья.

Длительные многолетние отношения и у победительницы в номинации «За сохранение культурных традиций» Татьяны Артюшенко. Обладательница великолепного голоса выстраивает их с заводским фестивалем «Осенний аккорд». Из года в год конкурс талантов повышает требования, Татьяна не сдается и повышает уровень исполнительского мастерства.

В танцевальном зале Дворца культуры нефтепереработчиков на праздничный и по-семейному теплый вечер собрались успешные, умные и красивые заводчанки. Виновницам торжества вручали цветы и почетные статуэтки. Подарком для всех и каждой стали многочисленные музыкальные номера, бурные аплодисменты друг другу и возможность пообщаться в неформальной обстановке.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ