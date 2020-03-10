Заводчанку» сезона-2020 выберут на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе 27 марта. Финал конкурса пройдет во Дворце культуры.

Мероприятия в Мозыре, главными героинями которых станут наши землячки, продолжатся весь март. Всего пара недель осталась до финала конкурса «Заводчанка-2020». Семь ярких, обаятельных и смелых представительниц нефтеперерабатывающего завода будут соревноваться в умении подать себя, актерском мастерстве и других талантах. Конкурс красоты для заводских девушек – событие особенное. Собирать группу поддержки, готовиться к творческому номеру, оттачивать дефиле и подбирать наряды для выходов они начинают заранее. Ведь точно знают, даже самым прекрасным бриллиантам нужна безупречная огранка. Кто же будет блистать ярче всех и докажет право на победу, узнаем 27 марта. Начало шоу-программы «Заводчанка-2020» ровно в 18.00.