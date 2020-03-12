Завершено расследование убийства 42-летней жительницы поселка Озаричи Калинковичского района, супруги местного священника

Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование убийства 42-летней жительницы городского поселка Озаричи Калинковичского района, супруги местного священника.

В октябре прошлого года резонансное происшествие потрясло Беларусь. В Калинковичском районе в деревне Озаричи в своем доме с многочисленными ножевыми ранениями была обнаружена жена местного священника. Для расследования жестокого преступления была создана следственная группа, специалисты в кротчайшие сроки отработали ряд версий, провели масштабную работу по установлению лица, причастного к совершению преступления. В самом начале следствия по подозрению был задержан ее муж, 47-летний батюшка, настоятель местного храма, но, спустя непродолжительное время, священника отпустили, а главным подозреваемым стал 22 –летний житель соседней деревни Вязовица. Он был наемным работником, строил православный храм в Озаричах. По версии следствия, в тот роковой вечер, 1 октября, молодой человек поссорился по телефону со своей девушкой. От расстройства он выпил, а после, как стало известно в ходе допроса, решил угнать принадлежащий священнослужителю микроавтобус. Молодой человек направился к дому настоятеля храма. Входную дверь открыла супруга священника, у которой он стал требовать ключи от автомобиля. Женщина ответила отказом и попыталась закрыть дверь изнутри. Обвиняемый нанес ей удар ножом и проник в дом. Затем избил потерпевшую и повторно стал наносить ей удары ножом по различным частям тела. Молодой человек забрал ключи от автомобиля, похитил из дома 20 долларов США, 1000 российских рублей и мобильный телефон. Выпивший, на угнанном автомобиле, поехал кататься по Калинковичскому району. Заехал и на молочно-товарную ферму в родной Вязовице, а там совершил ДТП.

После этого молодой человек скрылся в неизвестном направлении. Информация о ДТП стала известна правоохранительным органам. Вскоре эксперты сообщили следователям, что изъятый с места происшествия след участка ладони совпал со следами ладоней парня из Вязовицы. На следующий день, 3 октября, он был задержан. Позже у него нашли клинок ножа, рукоятка которого была ранее обнаружена у дома матушки. Несмотря на то, что прошло уже почти полгода, вся деревня Вязовица до сих пор не может прийти в себя. Не смотря на собранную доказательную базу, на первый план выходят родственные чувства и соседские отношения. 22-летний житель Вязовицы ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и хулиганства. На данный момент ему предъявлено обвинение по ряду статей уголовного кодекса: разбой, убийство и угон. Дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ