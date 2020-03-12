Запрет на лов рыбы вводится в Гомельской области с 12 марта по 18 мая

В этом году, в связи с ранним нерестом рыбы из-за аномально теплой погоды, запрет на лов рыбы начнет действовать раньше по всей стране. В Гомельской области сроки были перенесены с 20 марта на 12 марта. Любительское рыболовство может осуществляться с берега или с искусственных сооружений в светлое время суток одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, двойным или тройным крючком. Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется, как нарушение и влечет наложение штрафа. Кроме того, во время нереста рыбы запрещено пользоваться маломерными судами и судами с двигателями не только для рыболовства, но и для других целей. В исключительных случаях можно получить разрешение у местных властей. Напоминаем, штраф за выловленную запрещенным способом или орудием рыбу исчисляется в тройном размере, а при использовании в ловле электромагнитного поля, ультразвука или взрыва — в пятикратном размере. Причинение вреда на сумму от 100 базовых величин является основанием для возбуждения уголовного дела. Если вы оказались свидетелем нарушения природоохранного законодательства или вам известно о готовящемся нарушении, просим обращаться в Мозырскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу:

г. Мозырь, ул. Рыжкова, 17, тел.: 8(029)8414433 или 8(0236)236497.