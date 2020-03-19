За новыми темами и идеями – в регионы. Пресс-тур на Гомельщину

В Мозырском педагогическом побывала практически вся редакция «Настаўніцкай газеты»

В педагогическом университете настоящая презентация факультетов. Достижения, научные разработки, фото лучших выпускников, оригинальные работы по дереву, из бумаги, металла, спортивные кубки, медали и даже дефиле моделей в нарядах собственной разработанной коллекции. Обо всем этом, о достижениях, об опыте, о талантливых преподавателях и студентах можно рассказывать часами, можно написать сотни статей. Именно за ними – темами, идеями – в творческую командировку на Гомельщину отправился практически весь минский офис «Настаўніцкай газеты»

. Профессиональные задания невозможно делать без связи с регионами, без постоянного контакта с учителями, теми, для того и про кого пишут. Только тогда газета будет интересна, читаема и востребована. Спецкорреспонденты у «Настаўніцкай газеты» есть в каждой области, но такие пресс-туры – это энергетика, новые темы и новые герои. Это третий пресс-тур на Гомельщину. Управления образования областей сами предлагают на выбор места для посещения. Полное взаимопонимание между редакцией газеты, людьми творческими, и администрацией управлений образования. Подписаны соглашения, которые легли в основу совместной работы.

В доказательства тесного сотрудничества Геннадий Михайлович Ещенко, редактор отдела региональной прессы газеты, сразу приводит пример удачного взаимодействия с Мозырским отделом образования.

Редакция газеты в рамках пресс-тура также побывала в мозырском лицее строителей, в гимназии Калинковичей и юровичском детском саду – средней школе. Материал по результатам поездки совсем скоро появится на страницах издания.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ