X-Factor, один из самых успешных телепроектов по поиску вокальных талантов, 25 апреля приедет в Мозырь

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь в настоящее время ведет активную подготовку съемок масштабного телевизионного проекта X-Factor. X-Factor – один из самых успешных телепроектов по поиску вокальных талантов, уже был реализован в 56 странах. Его посмотрели в эфире более 500 миллионов человек. в интернете аудитория еще шире. Ролики каждого выпуски попадают во вкладки «тренды» на YouTube. Белтелерадиокомпания, как обладатель прав на данное шоу, уже приступила к организации кастингов и вскоре отправится по всем крупным городам Беларуси в поисках талантов. Прослушивания запланированы в Гомеле, Могилеве, Барановичах, Лиде, Бресте, Витебске и Бобруйске и Мозыре. Оно пройдет 25 апреля во Дворце культуры нефтепереработчиков. С 10 часов начнется регистрация участников. С 12 до 20 – прослушивание. Для участия необходимо исполнить произведение, которое лучше всего раскроет ваши вокальные данные, и немного рассказать о себе. На этой стадии проекта будут просмотрены буквально все желающие, а уже потом отобраны несколько сот самых ярких исполнителей, которые выступят в Минске. В эфир шоу выйдет уже осенью этого года, всего запланировано 17 выпусков проекта. Кто покинет шоу, а кто продолжит идти к победе в каждом из эпизодов, определят телезрители.