Волонтеры Мозырского центра творчества детей и молодежи взяли шефство над тропой здоровья. Акцию по наведению порядка провели уже в третий раз

Волонтеры Мозырского центра творчества детей и молодежи взяли шефство над тропой здоровья. Акцию по наведению порядка на земле в эту субботу провели уже в третий раз.

В эту субботу погода была, мягко говоря, нелетная. Штормовой ветер с резкими порывами, периодически снег, но на планы волонтеров центра творчества детей и молодежи это не повлияло. Что им снег, что им дождь, когда они вместе, а еще когда их объединяет миссия самая что ни на есть благородная, на благо родного Мозыря. Тропа здоровья и прилегающие овраги – одно из популярнейших мест города. Вот только природные красоты портит мусор и это дело рук человека. Подростки не остались равнодушными к «грязной» ситуации и решили проявить инициативу – предложили своим педагогом провести субботник.

Акция «Мы за чистый город» получилась не одноразовой, а долгоиграющей. Экологическая инициатива затягивает. С каждым этапом появляется все большее количество желающих принять участие в полезном деле. Пластик, твердые бытовые отходы и еще много-много разнообразного мусора. Буквально за пару часов работы – и прицеп заполнен до краев. Коммунальник волонтерской инициативе только рад, технику и людей выделяют. Это тот случай, когда инициатива не наказывается, а поощряется. Лучшая награда для волонтеров – позитивные эмоции горожан от прогулок по чистой велодорожке.

Волонтеры Мозырского центра творчества детей и молодежи решили взять постоянное шефство над тропой здоровья и раз в месяц наводить здесь порядок.

Виктория Синицкая, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.