В преддверии посевной, рейдовые группы из сотрудников РОВД и ГАИ проверяют сельскохозяйственные предприятия. Какова цель проверок? Смотрите далее.

Правоохранительные органы заинтересовались сельскохозяйственными предприятиями Мозырского района. Ничего криминального в этом нет, рейды плановые. Их задача – чтобы посевная прошла без нарушений. А если конкретизировать, то цель – это выявить факты нарушения сохранности имущества и организации работы сторожевой охраны, нахождения работников на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, а также совершения хищений и предупреждение дорожно-транспортных происшествий во время проведения весенних полевых работ. Рейды продлятся до конца апреля. Но уже можно говорить, что в некоторых АПК имеются факты затягивания ремонтов сельскохозяйственной техники, а также эксплуатации техники, не состоящей на балансовом учете. Информация обо всех нарушениях передается в органы местного самоуправления. В хозяйствах, где есть проблемы, будут поведены повторные проверки. Пока правоохранители подводят промежуточные итоги. В Мозырском районе топ образцово-показательных предприятий возглавляет «Совхоз комбинат «Заря», далее идет экспериментальная база Криничная, тройку лидеров замыкает Слободское имени Ленина.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ