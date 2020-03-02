В мозырском ночном клубе произошла драка. Молодой человек выключил своего оппонента с одного удара

Бой без правил произошел в мозырском ночном клубе. Драка длилась недолго и закончилась нокаутом. Пострадавший молодой человек был доставлен в больницу. Поисками хулигана занялись сотрудники патрульно-постовой службы милиции. Установить его личность помогло видео с камер наблюдения. Молодого человека, 1992 года рождения, задержали прямо в клубе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».