В Мозыре 10-летняя девочка застряла ногой в решетке. Понадобилось помощь спасателей

Днем 9 марта на линию «101» поступило сообщение – на бульваре Юности ребенок застрял ногой в металлической решетке слухового окна подвала, самостоятельно освободиться не может. На помощь выехали спасатели. Девочка, 2009 г.р., играя на улице около подъезда, случайно оказалась в своего рода плену. Сотрудники МЧС при помощи гидравлического инструмента освободили ногу. Ребенок в медицинской помощи не нуждался.