Гаснет свет и загораются софиты. А на манеже начинается настоящее волшебство. Звери понимают человеческую речь, люди умеют летать, а предметы перемещаются в пространстве. В Мозырь приехал цирк «Сириус». Приехал, чтобы радовать и удивлять.

Цирк-шапито «Сириус» – это сочетание самых разнообразных номеров. И все они со знаком качества. Ведь работают в цирке только титулованные артисты. Золотой клоун Европы, призеры Монте-Карло, действующие чемпионы страны. Так, посмотрев выступления иллюзиониста, можно по-настоящему поверить в волшебство. Кстати, сам «волшебник», Илья Кахнович, обладатель серебряной награды международного иллюзионного фестиваля, львиную долю своих номеров придумывает сам. Результаты таких тренировок зрителям демонстрируют на манеже. Эмоции читаются на лицах. Цирк-шапито «Сириус» по праву считается одним из лучших в стране. Программа в Мозыре имеет свои отличительные особенности. Ведь участие в ней принимают артисты мозырской цирковой студии «Арена».

В программе – и забавные пони, и медведь, и умные пудели, и невероятные акробатические номера. А еще много красок, света, музыки. В общем всего того, что так хочется увидеть в настоящем цирке. Покорить сердца зрителей удалось и в этот раз. Впечатленные представлением юные ценители с удовольствием делились эмоциями.

Цирк-шапито «Сириус» пробудет в Мозыре до 22 марта. Всего за это время пройдет 5 представлений. Цена билетов от 12 до 28 рублей. Цирк размещается в парке «Победа» на площадке напротив пивзавода. Билеты можно приобрести в кассе, время ее работы с 10 до 20 часов с небольшим перерывом с 14 до 15.00. Артисты с нетерпением ждут встречи со зрителем. И обещают – вам непременно захочется вернуться. На новое представление!