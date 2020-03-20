В Калинковичском районе прошел митинг, посвященный 76-й годовщине освобождения Озаричского лагеря смерти

Озаричский лагерь смерти олицетворят всю жестокость и зверства фашистов. В марте 1944 немецкие солдаты, отступая, согнали сюда около 50 тысяч мирных жителей – стариков, нетрудоспособных женщин и детей, чтобы они здесь умирали. Им не давали еду, воду, здесь не было крыши над головой. А еще фашисты использовали узников в качестве биологического оружия и запустили эпидемию тифа. За 9 дней здесь погибли 17 тысяч человек. 19 марта озаричских узников освободили советские солдаты. С тех пор – эта дата особенная, в этот день сюда приезжают те, кому ни смотря ни на что удалось выжить. С каждым годом их становится все меньше. Но память не угасает. Ее свято хранят потомки. Митинг 2020 года войдет в историю Калинковичского района. Его особенностью стала траурная церемония передачи останков летчика-истребителя Павла Ярошенко на его малую родину в Усть-Лабинский район Краснодарского края. Для этого на митинг приехала делегация из России. Останки летчика были обнаружены в октябре прошлого года. Один из местных жителей рассказал поисковикам, что еще в 50 годы его старший брат показал ему место, где разбился советский самолет. Племянники советского летчика Павла Ярошенко, когда узнали, что обнаружены останки их без вести пропавшего дяди, попросили, чтобы он был похоронен в Усть-Лабинске, рядом со своим братом. Торжественная церемония передачи останков и личных вещей проходила под залпы оружия. Также российской делегации было передано письмо, которое будет зачитано при погребении Павла Ярошенко. Митинг, посвященный 76 годовщине освобождения Озаричского лагеря смерти, завершился возложение цветов.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ