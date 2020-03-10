В Калинковичском районе произошло серьезное ДТП — столкнулись легковушка и груженый газовыми баллонами МАЗ, сообщили в группе «Хамство на дорогах Мозыря».

Авария произошла недалеко от деревни Козловичи. В результате столкновения из грузовика прямо на дорогу повылетали баллоны. Из-за этого на трассе было перекрыто движение. Сотрудники МЧС собирали их и укладывали на обочине. ВАЗ от столкновения с грузовиком превратился в груду металла. К счастью, водитель легковушки жив, его увезла скорая.