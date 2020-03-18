В Калинковичском районе обнаружено более 1,5 тонн спиртосодержащей жидкости

В Калинковичском районе в лесу обнаружено свыше 160 полимерных канистр емкостью по 10 литров. Внутри каждой содержалась жидкость с характерным запахом этилового спирта. Общий объем составил 1690 литров. Спиртосодержащая жидкость направлена на экспертизу. А милиционеры тем временем устанавливают обстоятельства появления канистр. По 20 марта включительно на Гомельщине проводятся мероприятия по предотвращению незаконного оборота спиртосодержащей продукции. Правоохранители просят граждан, которые имеют информацию о лицах, занимающихся незаконным оборотом алкоголя и самогоноварением, сообщить об этом по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.