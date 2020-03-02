В калинковичской школе № 1 открыли новый спортивный комплекс

Открытие здание суда, детского дома семейного типа, теперь спортивный комплекс. Инфраструктура Калинковичского района в 2020 году пополнилась новыми объектами.

Танцы, песни и много-много теплых слов. открытие спортивного центра при первой школе Калинковичей событие долгожданное – объект еще в 2006 году попал в разряд долгостроев, почти два десятка лет прошло с закладки первого кирпича и до торжественного перерезания красной ленточки. Когда возобновилось финансирование, а это произошло три месяца назад, строители трудились на объекте две смены. Работникам «Мозырьпромстроя» – грамоты и благодарности. Они буквально за несколько дней до открытия покинули объект. В новом зале еще пахнет свежей краской. Экскурсия по зданию – возможность убедиться – спортивный объект будет востребован.

Этот школьный спортивный комплекс по своему объему, функциональному предназначению и наличию возможностей равен целой спортивной школе, на базе которой можно проводить не просто уроки физкультуры или тренировки по различным видам спорта, но и вполне серьезные соревнования областного и даже республиканского уровня. У учителей физкультуры даже свои кабинеты, а еще масса возможностей и желания работать.

Специальные залы для деток с ограниченными физическими возможностями, с различными группами здоровья. Тренажерный, игровой залы, просторный теннисный на 6 столов и даже выставочный зал. Здесь – награды юных спортсменов первой школы. Администрация уверена –кубков и медалей станет больше в разы. ведь к стремлениям и желаниям юных спортсменов прибавились и возможности. кстати, во вне учебное время спорткомплекс будет открыт для всех жителей Калинковичей.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ