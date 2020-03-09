В Калинковичах подвели итоги соревнования по социально-экономическому развитию района за 2019 год

В Калинковичах подвели итоги соревнования социально-экономическому развитию района за 2019 год. Мероприятие носило красноречивое название: «Трудом велик и славен человек!».

В этот день в зале Калинковичского Дома культуры не было свободных мест. Здесь собрались представители всех сфер и отраслей жизнедеятельности района. Причем, лучшие из лучших. Чествование победителей соревнования по социально-экономическому развитию – это подведение итогов за 2019 год. А год был для Калинковичей весьма насыщенным и продуктивным. Поздравляли предприятия и организации, и лучших по профессии. Люди – это главная ценность. С поздравительной речью к победителям обратился глава района Сергей Гвоздь.