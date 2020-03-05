В Городском Дворце культуры в канун 8 Марта состоялся традиционный прием, на который пригласили женщин-руководителей со всего района. Комплименты, цветы, поздравления и много музыкальных подарков. Мероприятие дало старт праздничной суете.

Женщины-руководители со всего района традиционно собрались в Городском Дворце культуры в канун праздника 8 марта. Такая встреча ежегодно проходит ежегодно. На нее приглашают тех представительниц слабого пола, которые вносят свой вклад в историю развития Мозырщины. К слову, таких немало. Можно смело сказать, в районе везде чувствуется женская рука. Ведь во главе исполнительной и представительной власти стоят именно женщины. Елена Павлечко, председатель Мозырского райисполкома, и Галина Кудина, председатель Мозырского Совета депутатов, поздравили всех присутствующих, а в их лице и всех женщин района, с праздником. Этих женщин трудно назвать слабым полом, ведь для того, чтобы руководить коллективом, нужен действительно сильный характер. При этом дома нужно оставаться мамой, женой, хозяйкой. Олег Слинько, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, выразил признательность всем женщинам за умение сочетать в себе разные роли. В этот день женщинам дарили цветы, осыпали комплиментами, дарили музыкальные подарки. Именно они – главные предвестники праздника, праздника весны и теплоты, 8 марта.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ