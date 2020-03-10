В Гомельской области снизилось число пожаров в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

За два месяца в области зарегистрировано 117 пожаров (минус 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го). Огнем уничтожено 12 строений (меньше на 14,3%), пять автомобилей.

Намечена положительная тенденция по снижению числа пострадавших при ЧС. Вдвое меньше людей получили травмы на пожарах: 8 человек против 17 в январе-феврале 2019-го. С начала года на пожарах не было пострадавших детей. Жертвами пожаров стали 19 человек, почти половина — пенсионеры, 42,1% — неработающие граждане. При этом 68,4% погибших были нетрезвыми. Причиной абсолютного большинства возгораний (94,1% от всех пожаров с гибелью) стало неосторожное обращение с огнем. В числе причин также поджог, нарушение правил монтажа, устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования, механическое разрушение узлов и деталей. Для зимы было актуально пренебрежение правилами устройства, монтажа и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

в регионе продолжается масштабная работа по профилактике ЧС. В связи с приближением дачного сезона ситуация остается на особом контроле.