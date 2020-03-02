В авангарде отраслевой прессы. «Мозырский нефтепереработчик» – победитель конкурса «Белнефтехимпрфсоюза»

Победу в республиканском творческом конкурсе, организованном «Белхимпрофсоюзом», одержала газета «Мозырский нефтепереработчик». Профсоюз работников химической, горной и нефтяной промышленности подвел итоги отраслевого конкурса многотиражных газет. Победу в соревновании одержала газета Мозырский нефтеперераработчик ОАО «Мозырский НПЗ». На творческий олимп коллектив издания поднимается не в первый раз. Но эту награду считают особенной. Полученный кубок выпущен к 100-летию «Белхимпрофсоюза». А вручали его на представительном форуме, VII съезде Белхимпрофсоюза. Участие в мероприятии приняли представители предприятий отрасли со всей страны, а также международных профсоюзных организаций Австрии, Германии, Украины, Литвы, России, Азербайджана. Предварительно жюри, в составе которого, в том числе и профессионалы от журналистики, оценивало и подачу материала, и жанровую палитру. Мозырский нефтепереработчик – это качественный дизайн и содержательное наполнение. А трудится над этим всего 4 человека. Итог – газета выходит еженедельно на 8 полосах. Находясь в авангарде отраслевой прессы, «Мозырский нефтепереработчик» старается идти в ногу со временем, активно работает в соцсетях. Свои страницы есть в сети Facebook и во ВКонтакте. Недавно создали свой Тelegram-канал. Как говориться, время требует перемен, коллектив к этим переменам готов.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ