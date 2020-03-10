Управление по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома объявило о Ярмарке вакансий для инвалидов

Ярмарка вакансий для инвалидов пройдет 12 марта в 10 часов в управлении по труду, занятости и социальной защите населения по адресу Советская, 114. Целью Ярмарки вакансий является содействие в трудоустройстве безработных граждан, имеющих инвалидность, путем непосредственного контакта между нанимателем и соискателем. Приглашены те наниматели, у которых есть вакантные места в сфере образования, торговли, оказания бытовых услуг. На ярмарке вакансий соискатели смогут пройти собеседование, их проинформируют о ситуации на рынке труда, о возможностях открытия собственного дела. Можно будет получить юридические консультации по вопросам приема и увольнения. В управлении надеются, что каждый посетитель ярмарки вакансий найдет для себя много важной и полезной информации.