Украина сообщила о временных ограничениях пропуска через границу. Более подробно стало известно о ситуации на границе на мозырском направлении

Официально сообщается, по имеющейся информации от украинской стороны 16 марта с 00.00 по киевскому времени ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства на территорию Украины на участке ответственности Мозырского пограничного отряда. Ограничение не коснется тех, кто имеет право постоянного или временного проживания на территории Украины, водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей, бригад и представителей официальных международных миссий и организаций. Кроме того, с 00.00 по киевскому времени 17 марта Украина временно, до стабилизации эпидемиологической ситуации, приостанавливает все виды сообщения через государственную границу в пункте пропуска «Майдан-Копыщанский» (с белорусской стороны «Глушкевичи»), а также приостанавливает пешеходный пропуск лиц в международном и межгосударственном пунктах пропуска для автомобильного сообщения «Выступовичи» (с белорусской стороны «Новая Рудня») и «Вильча» (с белорусской стороны «Александровка»). Указанные меры принимаются в целях предотвращения распространения острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом (COVID-19). Актуальная информация об изменениях порядка пересечения границы и работе пунктов пропуска будет размещаться дополнительно по мере поступления от сопредельной стороны.